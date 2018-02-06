الأسهم العالمية تخسر 4 تريليونات دولار فى 4 أيام

خالد بدر الدينتعرضت الأسواق العالمية لخسائر فادحة، خلال الجلسات الأربع الماضية، وهوت القيمة السوقية للأسهم العالمية بأكثر من 4 تريليونات دولار من أعلى مستوى فى تاريخها، والتى قفزت إليه منذ 9 أيام فقط، عندما سجلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة داوجونز وناسداك وستاندرد آند بورز 500 S&P أعلى مست

خالد بدر الدين

تعرضت الأسواق العالمية لخسائر فادحة، خلال الجلسات الأربع الماضية، وهوت القيمة السوقية للأسهم العالمية بأكثر من 4 تريليونات دولار من أعلى مستوى فى تاريخها، والتى قفزت إليه منذ 9 أيام فقط، عندما سجلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة داوجونز وناسداك وستاندرد آند بورز 500 S&P أعلى مستوى على الإطلاق.

وهوى مؤشر داوجونز لأسهم الشركات الصناعية فى بورصة نيويورك، فى بداية هذا الأسبوع، بأكثر من 1175 نقطة فى أكبر خسارة يومية فى تاريخه، وهبط مؤشر 500 S&P بأكثر من 4% فى أكبر انخفاض منذ أغسطس 2011، بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات الأمريكية وانتعاش معدل الوظائف وهبوط البطالة، مما أثار المخاوف من ارتفاع التضخم، واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويرجع السبب في موجة الهبوط فى الأسهم العالمية إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الأمريكية، عقب بيانات صدرت يوم الجمعة الماضى، أظهرت نمو الأجور في الولايات المتحدة زاد بأسرع معدل منذ عام 2009، مما أثار المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.885% -أمس- لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، ولكنها تزيد 47 نقطة أساس فوق مستوى 2.411 % الذي سجلته في نهاية 2017، ولكن الهبوط الحاد في أسعار الأسهم دفعها لتغيير اتجاهها لتتراجع في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء إلى 2.662 %.