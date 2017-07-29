الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتفوق على مؤشر الكبار بالبورصة

المال ـ خاص:تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" – "مؤشر الكبار" - بنسبة 0.77% إلى مستوى 13609 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تفوق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" مرتفعا بنسبة 84.3% ليبلغ مستوى 701 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "Egx100" بنسبة 2.62% ليصل إلى 1595 نق

المال ـ خاص:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” – “مؤشر الكبار” – بنسبة 0.77% إلى مستوى 13609 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تفوق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” مرتفعا بنسبة 84.3% ليبلغ مستوى 701 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “Egx100” بنسبة 2.62% ليصل إلى 1595 نقطة.

وذكر تقرير صادر عن البورصة حصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالي قيمة التداول بلغ نحو 3.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة مالية منفذة على 89 ألف عملية، وذلك مقارنة باجمالي قيمة تداول قدرها 4.5 مليار جنيه وكمية تداول 1.7 مليار ورقة منفذة على 122 أف عملية، الأسبوع السابق له.

وسجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 7.2 مليار جنبه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 44.4 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.