الأسهم الصغيرة تتفوق على مؤشر الكبار في البورصة

مصطفى طلعت تفوقت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالبورصة المصرية، على أسهم المؤشر الرئيسي، - او ما يسمى بمؤشر الكبار - خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لتقرير حديث صادر عن البورصة وحصلت "المال" على نسخة منه. وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30"، خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% م

مصطفى طلعت

تفوقت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالبورصة المصرية، على أسهم المؤشر الرئيسي، – او ما يسمى بمؤشر الكبار – خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لتقرير حديث صادر عن البورصة وحصلت “المال” على نسخة منه.

وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX30″، خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% مسجلا مستوى 13396 نقطة، بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة كبيرة بلغت 14% ليغلق عند 649 نقطة، كما إرتفع الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقطة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 69%، بينما إستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.23%، والعرب على 9.73%، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.