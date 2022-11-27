الأسهم السعودية عند أدنى مستوياتها في عام

تحول سوق الأسهم السعودية “تداول” إلى الهبوط المفاجئ خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، ليعمق خسائره نزولًا إلى أدنى مستويات منذ بداية ديسمبر من العام 2021، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

واستهل المؤشر العام لسوق تجاول تعاملات الأحد على اتجاه عرضي بالقرب من مستويات 10935 نقطة قبل أن يهبط في الدقائق الماضية خلال تعاملات اليوم الأحد في حدود 1.2% أو ما يعدل 130 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لسوق “تداول” خلال تداولات اليوم الأحد بأكثر من 1.25 % وسط تداولات شحيحة حتى الآن لم تتجاوز 1.4 مليار ريال بعد التعامل على قل من 39 مليون سهم عبر 128 ألف صفقة.

ضربت موجة التراجعات أسعار نحو 188 ورقة مالية بينما أفلتت أسعار نحو 18 ورقة مالية بينما استقرت أسعار نحو 9 ورقات دون تغيرر على الإغلاق السابق لتعاملات يوم الخميس.

ونزل المؤشر العام لسوق تداول خلال تعاملات نوفمبر الجاري من مستويات 11668 نقطة إلى المستويات الحالية بخسائر تقترب من 900 نقطة أو ما يعادل تراجع في حدود 7.7%.

الأسهم الكبرى

وبينما تجتاح سوق الأسهم السعودية موجة من التراجعات انخفضت أغلب الأسهم الكبرى فيما تراجع الوافد الجديد سهم مرافق إلى مستويات قرب الـ 47 ريال بتراجع 1.3%.

وانخفضت أسهم سابك للمغذيات شركة سابك للمغذيات الزراعية 3% إلى مستويات قرب الـ 134 ريال، وهبط سهم معادن شركة التعدين العربية السعودية 2.3% إلى مستويات قرب الـ 63 ريال، وتراجع مصرف الراجحي 1.7% إلى مستويات قرب الـ 81 ريال.