الأسهم السعودية تواصل مكاسبها الاثنين.. وتراجع المؤشر القطري

واصلت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الاثنين، مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي؛ بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، بينما تأثر المؤشر القطري سلبًا بنتائج للشركات.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في حوالي 13 شهرًا في ظل نمو آمال تعافي الطلب بسبب عمليات توزيع اللقاحات واستمرار المنتجين في مراقبة المعروض.



وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.5% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.8%، والبنك الأهلي التجاري 1.5%.

تراجع المؤشر القطري

وتراجع المؤشر القطري 0.5% متأثرًا بانخفاض 8.1% لأسهم عملاق الاتصالات أريد بعد إعلانه خسارة 342 مليون ريال (93.96 مليون دولار) في الربع الأخير، مقابل ربح 460 مليون ريال قبل عام.

كما انخفض سهم قطر للتأمين 3.5% بعد تراجع أرباح 2020، وارتفع مؤشر دبي 0.7% بقيادة مكاسب 1.9% لسهم إعمار العقارية، رغم انخفاض أرباح الشركة 58% للعام بكامله.



وبدأ مؤسس شركة إعمار محمد العبار أكثر تفاؤلًا بشأن عام 2021، إذ قال إن هناك فرصًا تقليدية وتكنولوجية لم تكن موجودة قبل خمس أو عشر سنوات، وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3%، متأثرًا بهبوط 1.6% لسهم الدار العقارية، وانخفاض 0.7% لسهم بنك أبوظبي الأول؛ أكبر بنوك الإمارات وذي الثقل على المؤشر.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2%. وكان تاجر تجزئة الإلكترونيات إم. إم. جروب للصناعة والتجارة العالمية الأفضل أداء، إذ امتدت مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.



وقفز سهم إم. إم. جروب بما يزيد على 13% بعد إعلان الشركة، أمس الأحد، أن مشروعها المشترك للخدمات المالية غير المصرفية “ابتكار” سيُدرج في البورصة المصرية.