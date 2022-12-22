الأسهم السعودية تواصل خسائرها في ختام جلسة الخميس

واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها بنهاية جلسة اليوم الخميس، لتسجل تراجعها الثاني على التوالي، وسط تباين قطاعاتها الرئيسية، وتدني مستويات السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، متراجعا 0.59%، بخسائر بلغت 61.15 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,215.79 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى 2.68 مليار ريال مقابل 3.55 مليار ريال، بالجلسة السابقة، وتراجعت الكميات إلى 100.38 مليون سهم، مقارنة مع 137.82 مليون ريال أمس الأربعاء.

أداء الأسهم السعودية

وجاء إغلق 11 قطاعا باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 1.43%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.48%.

وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا نسبته 0.28%، وأغلق قطاع الاتصالات مرتفعا 0.24%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 93 سهما، يصدارة سهم “التأمين العربية” الذي هبط 3.47%، وجاء إغلاق 108 أسهم باللون الأخضر، تصدرها سهم “سايكو” بارتفاع نسبته 6.38%.

وسجل سهم “الراجحي” أعلى قيمة تداول بنحو 170.2 مليون ريال، وكانت أعلى كمية تداول لسهم “شمس”، بـ 10.44 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.38%، بما يعادل 70.91 نقطة، ليهبط إلى مستوى 18,680.87 نقطة.

وتصدر سهم “قمة السعودية” خسائر السوق الموازية بعد هبوطه 10.68%، في أولى جلساته، وسجل سهم “أمواج الدولية” أعلى المكاسب بنسبة ارتفاع بلغت 18.34%.

وأنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء متراجعة 0.03%، لتعاود الانخفاض مرة أخرى، في ظل تباين أداء القطاعات الكبرى، وسط انخفاض في التداولات.