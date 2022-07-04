الأسهم السعودية تواصل خسائرها الإثنين وتتجه نحو أقل مستوى في 2022

تتجه سوق الأسهم السعودية صوب أدنى مستوياته خلال العام الجاري 2022، خلال تداولات اليوم الإثنين وذلك مع اقتراب عطلة الأعياد، حيث من المقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى يوم الخميس المقبل تزامنا مع اشتعال مخاوف الركود والتضخم التي طالت أسواق الأسهم العالمية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتتجه السوق السعودية “تداول” إلى تسجيل التراجع الثالث على التوالي متجاهلا التوزيعات النقدية والمحفزات التي يشهدها السوق السعودية في الأيام الماضية بفعل موجة التراجع التي ضربت سوق الأسهم العالمية.

التراجع الثالث

ونزل المؤشر العام لسوق تداول قرب مستويات الـ 11300 نقطة بتراجع بلغت نسبته 1.2% أو ما يعادل 140 نقطة.

بينما تراجع المؤشر العام في وقت سابق من الجلسة إلى مستويات قرب الـ 11290 نقطة والتي تعد قرب أدنى مستوياته خلال العام الجاري حينما نزل إلى مستويات قرب الـ 11200 نقطة.

جاء تراجع المؤشر بعد انخفاض أسعار نحو 170 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار نحو 30 ورقة مالية في المقابل استقرت أسعار نحو 10 ورقات مالية دون تغير يذكر عن إغلاق أمس الأحد.

محفزات

ورغم إعلان أكثر من شركة سعودية عن توزيعات نقدية قوية خلال اليام القليلة الماضية ومن بينهم سابالتي أعلنت توزيع ما يعادل 0.55 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول 2022.

إضافة إلى شركة المعمر لأنظمة المعلومات التي أعلنت توزيع أرباح هي الأعلى في تاريخ الشركة بنسبة 12% (ما يعادل 1.2 ريال لكل سهم)،

بينما بلغت القيمة الإجمالية للأرباح المقترح توزيعها لشركات البنك الأهلي السعودي والمراكز العربية والمعمر لأنظمة المعلومات ما يقرب من 5320 مليون ريال.

عدم اليقين

وفي المقابل من التوزيعات السخية للكثير من الشركات، إلا أن شركة أسواق عبدالله العثيم، عن استلامها خطابا بتاريخ 30 يونيو 2022 من شركة عبد الله العثيم للاستثمار يفيد بإلغاء الطرح العام الأولي لـ30% من رأسمالها في السوق المالية الرئيسية.

ولم توضح شركة أسواق عبدالله العثيم في بيان لها على تداول اسباب الغاء الطرح لشركتها التابعة، يأتي ذلك عقب أيام من استقبال السوق السعودي لأسهم شركة رتال التي تتداول قرب مستويات سعر الطرح.

الأسهم الكبرى

انخفضت أسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات خلال هذه اللحظات بأكثر من 5% نزولا إلى مستويات دون الـ 49 ريال، بتداولات بلغت نحو 215 مليون ريال بعد التعامل على ما يقرب من 4.3 مليون سهم.

وتراجعت أسهم سابك بنسبة 1.6% بينما نزلت شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 1.5%، وفي المقابل تراجعت أسهم أرامكو السعودية في حدود 1.7% نزولًا إلى مستويات 38 ريال.

وتراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي 0.5% إلى مستويات قرب الـ 66 ريال، بينما انخفضت أسهم اس تي سي 0.1% قرب مستويات 98 ريال، وانخفضت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 0.2% إلى مستويات 193 ريالا.