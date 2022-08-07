الأسهم السعودية تواصل خسائرها الأحد للجلسة الرابعة على التوالي

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تداول” قبيل نهاية تعاملات اليوم الأحد مطلع تعاملات الأسبوع للجلسة الرابعة على التوالي فاقدًا نحو 130 نقطة على مدار الجلسات الأربعة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفضت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليوم الأحد في حدود 0.8% أو ما يعادل 76 نقطة نزولا إلى مستويات قرب الـ 12210 نقطة بعد أن نزل في وقت سابق إلى مستويات 12201 نقطة.

وجاء تراجع المؤشر وسط انخفاض ملموس في وتيرة التداولات حيث بلغت قيمة السيولة ما يقل عن 6 مليارات ريال بعد التعامل على 142 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 338 ألف صفقة.

وضربت موجة التراجعات الحاصلة أسعار ما يقرب من 120 ورقة مالية، بينما ارتفعت أسعار نحو 80 ورقة مالية وحافظت 10 ورقات على الإغلاق السابق دون تغير يذكر.

وشهد سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية، نشاطاً لافتًا خلال تعاملات اليوم الأحد ليصعد بأعلى وتيرة في نحو 5 أشهر، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن قفزة بصافي الأرباح في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2022.

وزاد السهم في حدود 8% وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 6 مارس ليقفز السهم إلى مستويات أعلى الـ 150 ريالا بتداولات هى الأنشط في السوق، حيث اقتربت من 770 مليون ريال بعد التعامل على 5.13 مليون سهم.

وأعلنت سابك للمغذيات الزراعية، مساء الخميس الماضي عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022، والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح، بنسبة 261.8%، إلى 3.03 مليار ريال مقابل 836 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2021.