الأسهم السعودية تهبط بأعلى وتيرة في أكثر من شهرين

هبط المؤشر العام للسوق السعودي في التعاملات المبكرة بأكثر من 330 نقطة دفعة واحدة، قبل أن يقلص تلك التراجعات إلى 290 نقطة قبيل نهاية تعاملات اليوم الأحد بدقائق قليلة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية تداول اليوم الأحد إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين وتحديدًا منذ منتصف يوليو الماضي بعد التراجع بأعلى وتيرة يومية منذ 22 يونيو الماضي.

وانخفض المؤشر العام خلال هذه اللحظات في حدود 2.5% نزولا إلى مستويات 11170 نقطة مقابل 11120 نقطة في وقت سابق من التعاملات عبر تداولات تجاوزت الـ4 مليارات ريال عبر تنفيذ نحو 290 ألف صفقة.

طالت موجة التراجعات أسعار نحو 205 ورقات مالية، بينما أفلت نحو 9 ورقات مالية من التراجع، فيما استقرت قبيل نهاية التعاملات أسعار ورقة مالية واحدة دون تغير.

انخفضت أسهم الراجحي 3%، وتراجعت سابك 2% ونزلت أسهم أرامكو بنسبة 2.4% وهبطت أسهم إس تي سي 1% بينما تراجع مصرف الإنماء 4% وتراجعت معادن 1%، وانخفض الأهلي السعودي 2%.

قرار الفيدرالي

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس، في خطوة جاءت متوافقة مع معظم التوقعات، وقرر الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية بالإجماع رفع معدل الفائدة إلى نطاق 3% و3.25%، مقارنة بمستواه السابق عند 2.25% و2.50%.

وتعتبر هذه المرة الثالثة على التوالي التي تشهد زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس، حيث شهد اجتماعا يونيو ويوليو الماضيان زيادة الفائدة بنفس الوتيرة.