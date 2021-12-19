الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأحد منخفضة مع عودة بعض الدول للإغلاق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، الأحد، منخفضا 152 نقطة مع عودة بعض الدول للإغلاق، وأنهى المؤشر التعاملات عند مستوى 11160 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

عودة بعض الدول للإغلاق

تصدر التراجعات أسهم “السعودي الفرنسي” 5.2 %، و”التأمين العربية” 5 %، والدرع العربي 4.5 %. بينما جاءت شركات “المواساة” و”بحر العرب” بأكثر من 3 %.

يأتي ذلك في ظل بقاء المخاوف من تداعيات متحور كورونا الجديد “أوميكرون” وتراجع الأسواق العالمية وبدء بعض الدول العودة للإغلاق.