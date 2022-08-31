الأسهم السعودية تقود موجة هبوط بورصات الخليج

امتدت موجة الخسائر العنيفة التي طالت أغلب البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أسواق المنطقة لتسجل موجة شبهة جماعية من التراجعات بقيادة السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ولم يفلت من موجة التراجعات اليوم سوى بورصتي مسقط والبحرين وهم الأصغر حجما من حيث القيمة القيمة السوقية وقيم وأحجام التداولات.

تزامنت تراجعات اليوم مع هبوط عنيف في أسعار النفط الذي سقط أمس الثلاثاء في حدود 5.5% بينما تراجع اليوم الأربعاء بأكثر من 3% وسط أنباء عن التوصل بشأن تفاهم حول احياء الاتفاق النووي الإيراني.

السوق السعودية

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي تداول خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1.11% أو ما يعادل 130 نقطة بينما يتجه المؤشر خلال لحظات كتابة التقرير إلى تقليص تلك التراجعات.

وفي التعاملات المبكرة نزل المؤشر العام للسوق السعودي إلى مستويات قرب 12273 نقطة بينما يتداول الآن قرب مستويات 12342 نقطة تزامنا مع انخفاض ما يقرب من 179 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار 28 ورقة مالية فقط.

جاء تراجع المؤشر السعودي قبيل نهاية التعاملات بنحو الساعة ونصف من خلال تداولات لم تتجاوز الـ 5 مليارات ريال بعد التعامل على 114 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 300 ألف صفقة.

بورصات الخليج

انخفض المؤشر العام مؤشر سوق دبي العام بنسبة طفيفة في حدود 0.6% نزولا إلى مستويات 3443 نقطة بتداولات بلغت حوالي 473 مليون ردهم خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء.

بينما هبط مؤشر بورصة قطر الرئيسي في حدود 1.4% أو ما يعادل 188 نقطة وصولا إلى مستويات 13425.6 نقطة بتداولات بلغت حوالي 1.5 مليار ريال بعد تراجع حوالي 40 سهم بينما ارتفعت 6 أسهم فقط.

وفي المقابل من تلك التراجعات ارتفعت مؤشر بورصة المنامة هامشيا في حدد 0.05% أو ما يعادل 0.95 نقطة إلى مستويات 1915.5 نقطة بتداولات بلغت حوالي 239.6 ألف دنيار.

وارتفع مؤشر سوق مسقط في حدود 0.2% أو ما يعادل 8.5 نقطة وصولا إلى مستويات 4585.3 نقطة بتداولات بلغت حوالي 1.37 مليون ريال خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء