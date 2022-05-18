الأسهم السعودية تقلص معظم مكاسبها بنهاية تداولات الأربعاء

قلصت الأسهم السعودية معظم مكاسبها بنهاية تداولات جلسة، اليوم الأربعاء، حيث أغلق المؤشر العام على مكاسب 23 نقطة بعدما سجلت مكاسب تجاوزت 220 نقطة خلال منتصف التعاملات.

وهبط المؤشر العام بنهاية الجلسة بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 8.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم البنك الأهلي وأرامكو السعودية، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 190.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 396 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع المؤشر العام بقيادة البنك الأهلي بعد ارتفاعه 2.8 في المائة، تلاه بنك ساب والسعودي الفرنسي بـ 5.9 في المائة لكل منهما.

في المقابل، تصدر سهم “أرامكو” الضغط على المؤشر العام بعد تراجعه 1.2 في المائة، وهي الجلسة الثانية على التوالي من التراجع بعدما حقق أعلى مستوى له منذ الإدراج.

كذلك هبط سهم “كهرباء السعودية 7.8 في المائة، مسجلا أدنى مستوى يناير الماضي، حيث تأثر السهم بإعلان الشركة عن أرباح الربع الأول.

وحققت الشركة أرباح الشركة للربع الأول، والتي بلغت 1.5 مليار ريال بانخفاض 10.2% عن الربع المماثل من 2021، وذلك قبل خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 1.88 مليار ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 90 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها (صادرات، البحر الاحمر، أنعام القابضة)، وبمكاسب بالحد الأعلى.

تلاه أسهم بنكي ساب والفرنسي وكذلك ولاء للتأمين والمتحدة للتأمين بعد تحقيقهم مكاسب تجاوزت 5 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 110 شركات تصدرها سهم شاكر والذي هوى 10 في المائة مسجلا أدنى إغلاق منذ مارس 2021.

كذلك هبط سهم التأمين السعودية 6.25 في المائة، فيما انخفض سهما بترو رابغ وأمانة للتأمين بأكثر من 4.5 في المائة لكل منهما.