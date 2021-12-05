الأسهم السعودية تقفز الأحد مع تراجع تأثير «أوميكرون»

صعد مؤشر الأسهم السعودية في ختام جلسة الأحد مع تراجع تأثير أوميكرون على الأسواق، إذ قفز بنسبة 2.39% ليكسب 259.68 نقطة إلى 11136.44 نقطة، بتداولات زادت على 6 مليارات ريال.

ويرى محللون أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، لا يزالون يخشون تداعيات أوميكرون كورونا، وتأثيره على الأسواق عموما.

تراجع تأثير أوميكرون

وأشاروا إلى حدة الحديث عن المتحور أوميكرون بدأت تخف، وبالتالي عادت أسعار النفط للارتفاع، وعودة المؤشرات للأسواق العالمية للصعود.

ودعمت الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة لها الارتفاع في السوق السعودية، كما أن عودة المستثمرين الأفراد للسوق مرتبطة ترجع إلى وضوح الرؤية حول المتحور أوميكرون وقرار رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 10 شركات على تراجع.

كانت أسهم شركات بترو رابغ، والصقر للتأمين، وزجاج، وصدر، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب، و أليانز إس إف، والسعودي الفرنسي، ورعاية، والوطنية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والصقر للتأمين، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وسبكيم العالمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 583.28 نقطة ليقفل عند مستوى 23576.48 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1790 صفقة.