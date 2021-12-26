الأسهم السعودية تغلق منخفضة اليوم الأحد وسط تدني السيولة

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الأحد باللون الأحمر، ليعاود خسائره في ظل انخفاض شبه جماعي للقطاعات، بقيادة القطاعات الكبرى، وسط استمرار تدني السيولة .

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي”، متراجعاً بنسبة 0.92% بخسارة بلغت 103.16 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11,168.30 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى نحو 4.177 مليار ريال مقابل 4.75 مليار ريال بالجلسة السابقة، كما انخفصت كميات التداول إلى 113.809 مليون سهم مقابل 128.6 مليون سهم بجلسة أمس.

تدني السيولة في البورصة السعودية

وجاء إغلاق 18 قطاعا باللون الأحمر أبرزهم الاتصالات الذي انخفض بنسبة 1.22%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.05%، وسجل قطاعا المواد الأساسية والطاقة انخفاضاً بنسبة 0.6% لكل منهما.

وفي المقابل ارتفع أداء 3 قطاعات تصدرهم الاعلام بنسبة 4.48%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 34 سهما، بصدارة “الأبحاث والاعلام” الذي صعد 4.66%، وجاء إغلاق 169 سهما باللون الأحمر تصدرها سهم “جبل عمر” بعد هبوطه 4.42%.

وتصدر سهم “الراجحي ” الأسهم النشطة بالقيمة بنحو 202.615 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لـ”دار الأركان” بكمية بلغت 6.792 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.06% ، مضيفا 15.30 نقطة إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 26,560.41 نقطة.



وتصدر سهم “لحاسوب” المكاسب بارتفاع نسبته 13.37% ، وسجل سهم “جروب فايف” أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 1.55%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الخميس الماضي مرتفعاً 0.6%، ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تدني ملحوظ للسيولة.