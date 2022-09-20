الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الثلاثاء بصدارة سهم «دله الصحية»

قلصت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في نهاية جلسة الثلاثاء، وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.5% أو ما يعادل 57 نقطة عند مستوى 11503 نقطة.

وجاءت مكاسب سوق السعودية بعد يومين من التراجعات القوية منذ مطلع تعاملات الأسبوع، متأثرة بخسائر الأسواق الأميركية.

وتأثرت الأسهم السعودية بالمكاسب التي حققتها مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات أمس الاثنين، حيث أغلق مؤشر “داو جونز” مرتفعا 197 نقطة.

صعود الأسهم السعودية

وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية في نهاية الجلسة، 4.79 مليار ريال عبر التداول على نحو 127 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 110 سهما، فيما تراجعت أسعار 91 سهما، من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم “دله الصحية” بنسبة 7.13%، تلاه “بوبا العربية” 7%، و”نسيج” 6.63%.

وجاء في مقدمة الأكثر انخفاضا “ساب للتكافل” 4.52%، تلاه “سلامة” 4.15%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم “تهامة” بنسبة 3.58%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وسابك، ومعادن، ودار الأركان، والأهلي في حين تصدرت أسهم (دار الأركان، بترو رابغ، كيان السعودية، اس تي سي) أحجام التداول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن تفاعل السوق السعودي خلال جلسة أمس كان حادا أكثر من اللازم، وقد شهدت بعض أسهم البنوك تراجعات بنسبة 5%، وهذا أمر ملفت، خاصة أن القطاع المصرفي قوي وكذلك البنك المركزي السعودي.

وأشار أبو جامع إلى أن تراجعات البنوك تبقى مستغربة حتى مع توقعات تباطؤ الإقراض.

وقال “في ظل التقلبات العالمية، وما تعانيه الصين من مشاكل بسبب كورونا وإغلاق مدن كبيرة جدا، إضافة إلى تحديات سعر الفائدة، لا نتوقع انخفاض سوق الأسهم السعودية أكثر مما هو عليه إلا لو حدثت مشاكل كبيرة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد العالمي”.