ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالي السعودي، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة شركة إنماء الروابي، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 41.54 نقطة ليصل إلى مستوى 13206.88 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 214 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 12.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 559 ألف صفقة تداول.

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات إنماء الروابي، والناقول، والوسائل الصناعية، والمركز الآلي، هي الأكثر ارتفاعًا، بينما أسهم شركات الحاسوب، وموبي، ومياه الجوف، وجاز، وأسمنت الرياض، كانت هي الشركات الأكثر انخفاضًا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.96% و3.00% خلال تداول سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الآخر أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الثلاثاء منخفضًا بنحو 231.01 نقطة ليستقر عند مستوى 24214.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 51 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 537 ألف سهم من خلال 2181 صفقة.