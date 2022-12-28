الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الأربعاء بقيادة «بوبا العربية»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.22% رابحًا 126.03 نقطة ليغلق عند مستوى 10485.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية – نمو بنسبة 0.09% رابحًا 17.71 نقطة ليغلق عند 19199.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 135 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 16 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.18%، فيما تراجعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والصناديق العقارية المتداولة، والنقل، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، 0.33%، 0.28%، 0.24%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بوبا العربية” بنسبة 6.95%، ثم سهم “العربي” بنسبة 5.72%، ثم سهم “أسمنت القصيم” بنسبة 4.91%، وتراجع 95 سهمًا على رأسها سهم “السيف غاليري” بنسبة 5.82%، ثم سهم “لوبريف” بنسبة 4.04%، ثم سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم “لوبريف” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار سعودي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحًا 2.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1879.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 646.7 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 120.3% مدفوعًا بصعود سهم بي إم إم آي بنسبة 5.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 34.7% مدفوعً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 21.04% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة فنادق الخليج، شركة الفنادق الوطنية بنسبة 1.37%، 0.71%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 20.28% مدفوعًا بصعود أسهم المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، مجموعة البركة بنسبة 3.05%، 1.31%، 0.81%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 4.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 2.63%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، البحرين للسينما، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 9.09%، 2.90%، 0.8%، على التوالي