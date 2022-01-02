الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الأحد بقيادة مصرف الإنماء

صعدت الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، بقيادة سهم مصرف الإنماء بنسبة 3.5 % وسط إغلاق بورصات الإمارات وبورصات خليجية أخرى بسبب عطلات عيد الميلاد.

وأنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” للسوق المالية السعودية “تداول” جلسة الأحد مرتفعًا بنسبة 0.45% ليكسب 50.2 نقطة، ويصعد عن الإغلاق إلى مستوى 11331.91 نقطة بتداولات تجاوزت قيمة 4.4 مليار ريال، في بداية خضراء في مستهل العام الميلادي الجديد.

صعود سهم مصرف الإنماء

وصعد سهما مصرف الراجحي وكذلك مصرف الإنماء 1% و3.5% بالترتيب.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عبدالله الربدي، إلى أهمية البداية الإيجابية لمؤشر الأسهم السعودية في 2022، بعد مكاسب لامست 30% العام الماضي.

وأفاد بأن العام الماضي، كان واحدًا من أبرز السنوات للسوق السعودي، والأسواق المالية بمجملها، وبالنسبة للسوق السعودية.

وأضاف أنه لولا الهبوط الذي حصل في نوفمبر الماضي، لكان الأداء أفضل بكثير، بجانب جني ثمار السوق للنهج الجديد، الذي تركز على الكثير من الطروحات والانتقال من حال إلى حال بشأن قيود الجائحة، بما يعكس نجاح المملكة في هذا المضمار.

توقعات إيجابية لعام 2022

واعتبر “الربدي” أن “ما شهدناه في السوق المالية السعودية خلال 2021 مثير وانعكس إيجابا على أسعار الأسهم ونتوقع إيجابية أكبر في 2022″، موضحاً أن الطروحات الأولية المميزة كان لها دور كبير في هذا الأداء وهي متوقعة أن تواصل وتيرتها في العام الحالي.

وبشأن عزم شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” بناء 6 مراكز بيانات كبرى في المملكة، قال الربدي إن “المعمر” تبلي بلاء حسنا، سينعكس وتجنى ثماره، وسيكون لهم الريادة في هذا الاتجاه بما يعزز أداء السهم، بالاستفادة من البنى التحتية الرقمية على مستوى السعودية ككل.

وفي جلسة اليوم، بلغت كمية الأسهم المتداولة 129 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات: المعمر لأنظمة المعلومات، وملاذ للتأمين، وعناية، ونادك، والمراكز الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: صدر، وأسيج، وصادرات، وباتك، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.79% و9.96%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، والإنماء، وزجاج، وملاذ للتأمين الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، وزجاج، ودار الأركان، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بـ299.76 نقطة ليقفل عند مستوى 26275.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 111 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 650 ألف سهم, تقاسمتها 4757 صفقة.

أسهم قطر تستقر

وفي قطر استقر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية التداول إذ حدت مكاسب الأسهم المالية من خسائر الأسهم الصناعية. وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي 4.3% بينما انخفض سهم صناعات قطر 1.4%.

وخارج منطقة الخليج انخفض المؤشر الرئيسي في السوق المصرية 0.2% مع هبوط سهم الشرقية للدخان 0.8%.

غير أن سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا زاد 2.6% بعد استحواذ إم.سي.آي. كابيتال هيلث كير بارتنرز على 22.99% من أسهمها بسعر 5.0 جنيهات (0.3193 دولار) للسهم بما يمنح المجموعة تقييما يبلغ 8 مليارات جنيه مصري. وسجل المؤشر المصري زيادة سنوية تبلغ 10.2%.

وكانت سوق الإمارات مغلقة مع بداية العمل أربعة أيام ونصف اليوم كل أسبوع على أن يكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية. وكانت بقية الأسواق مغلقة بمناسبة عطلات العام الجديد.