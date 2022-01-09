أسواق عربية

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الأحد بقيادة مصرف الإنماء

نمو أرباح الشركات السعودية، يحظى بتوقعات متفائلة
أيمن عزام 6:54 م, الأحد, 9 يناير 22 6:54 م, الأحد, 9 يناير 22

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أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.14%، في أولى جلسات الأسبوع، وسط تصدر سهم مصرف الإنماء سيولة السوق، لتواصل مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي بلغت نسبتها 1.3%.

وارتفع مؤشر “تاسي” عند الإغلاق بنحو 130 نقطة، ليسجل 11560 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 5.8 مليار ريال، عبر تداول 172.5 مليون سهم.

وقال رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، إن نمو أرباح الشركات السعودية، يحظى بتوقعات متفائلة والمرتقب لها الإعلان عن نتائج الربع الأخير من عام 2021، بخاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإقراض، وزيادة الودائع لدى بنوك المملكة.

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وتوقع أن تقفز أرباح الشركات الـ 43 التي تغطيها “الجزيرة كابيتال” بنسبة 92% من 12 مليار ريال بالربع الأخير 2020 إلى 23 مليار ريال بالربع الأخير 2021، جراء المحفزات الإيجابية، موضحًا أن أداء شركات قطاع البتروكيماويات في نفس الربع، متوقعًا له أن يقفز بمقارنة مع نفس الربع من 2020 بأكثر من 220% بينما النمو المتوقع 30% في قطاع البنوك العاملة وفق الشريعة.

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وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض أرباح قطاع الأسمنت في الربع الأخير 2021 بنسبة 37.7% إلى نحو 460 مليون ريال.

بجلسة اليوم سجلت 178 سهما ارتفاعا مقابل انخفاض 8224 سهما، من إجمالي 210 أسهم مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

فيما تصدر سهم بترو رابغ الارتفاعات بنسبة 9.98%، تلاه سهم أبو معطي بنسبة 9.93%، وفي المرتبة الثالثة سهم ريدان 8.83%.

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وحاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضا الصقر للتأمين 3%، سدافكو 1.64%، والعربية بنسبة 1.09%.

وكان سهم مصرف الإنماء الأكثر تداولا بقيمة 385.9 مليون ريال، والراجحي في المرتبة الثانية بنحو 330.6 مليون ريال.

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بقلم أيمن عزام

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