الأسهم السعودية تغلق متراجعة الخميس بقيادة قطاع البنوك

أعلنت سابك اليوم عن قفزة في أرباحها للعام 2021 لتبلغ 23 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، وسط تراجع قطاع البنوك ثم المواد الأساسية.

وأعلنت سابك اليوم عن قفزة في أرباحها للعام 2021 لتبلغ 23 مليار ريال، مقارنة بـ 0.07 مليار للعام 2020، في حين وصف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يوسف البنيان أن الأداء كان قويا مدفوعا بالمرونة التشغيلية وارتفاع أسعار معظم المنتجات الرئيسية.

تراجع الأسهم السعودية

وأغلق المؤشر العام السعودي لجلسة اليوم عند مستوى 12142 نقطة بعدما تراجع بـ 50 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.95 مليار ريال.

وضغطت أسهم البنك الاهلي على أداء المؤشر العام بعد تراجع السهم 1.5 في المائة، تلاه بنك الرياض المتراجع 2.4 في المائة، ثم أسهم سابك المتراجعة 1.6 في المائة ليسجل السهم أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.

وتركزت سيولة الجلسة على أسهم مصرف الراجحي وسابك وكذلك مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 135.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 266.3 ألف صفقة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 60 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة الكابلات السعودية المرتفعة 3.2 في المائة، وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ منتصف العام الماضي.

وعاد سهم المجموعة السعودية للمكاسب بعد تراجعه للجلستين السابقتين ليغلق تعاملات اليوم على مكاسب 2.9 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 135 شركة تصدرها سهم مبكو بعد هبوطه 4 في المائة، تلاه سهم سيسكو والذي تراجع بـ 2.75 في المائة.