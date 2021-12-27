الأسهم السعودية تغلق على تراجع الاثنين

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم (الاثنين)، منخفضًا بنحو 7.26 نقطة “0.07%”، ليغلق عند مستوى 11161.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.

تراجع الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، ودار الأركان، والدرع العربي، والشرقية للتنمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الوطنية، وأسترا الصناعية، والإنماء طوكيو، وصدر، ومسك كانت الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.96% و3.56%.