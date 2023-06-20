الأسهم السعودية تغلق على انخفاض لليوم الـ3 تواليا

اختتمت مؤشرات الأسهم السعودية على انخفاض، حيث اختتم المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة على انخفاض بنحو 95.19 نقطة ليسجل 11,421.70 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 303.0 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.1 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 440.2 ألف صفقة.

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات الموارد، شركة الباحة للإستثمار والتنمية، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية، وشركة ثوب الأصيل هي الأكثر ارتفاعا،.

في المقابل، كانت أسهم شركات شركة صدر للخدمات اللوجستية، العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة المواساة للخدمات الطبية، وتْشب العربية للتأمين التعاوني والشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.25% و 30.00% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع أيضا بواقع 813.22 نقطة مسجلا 28,174.84 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 62.2 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 515.6 ألف سهم، تمت من خلال 5,110 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 32 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 118 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 19 شركة، وانخفاضا لأسهم 38 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.