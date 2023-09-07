الأسهم السعودية تغلق الخميس منخفضة وسط أسوأ خسائر أسبوعية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر جلسات الأسبوع ، اليوم الخميس، على هبوط آخر ، وسط أسوأ خسائر أسبوعية .

وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – الجلسة منخفضا 82.60 نقطة عند 11,215.56 بخسائر أسبوعية هي الأسوأ منذ آخر أسبوع بشهر يوليو، حيث فقد 3.1%، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 209 ملايين سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.4 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 456.3 ألف صفقة.

أسوأ خسائر أسبوعية

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم شركات عذيب للإتصالات، أنابيب، نسيج، العربية، سلامة هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات سمو، الباحة، سينومي ريتيل، ذيب، مجموعة تداول هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.83% و 9.43% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع أيضا بواقع 130.03 نقطة ليغلق عند 23,198.25 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 910.6 ألف ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 24.24 مليون سهم، تمت من خلال 2,702 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 70 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 146 شركة.

في الوقت نفسه، شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 27 شركة، وانخفاضا لأسهم 26 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.