الأسهم السعودية تغلق الخميس منخفضة بقيادة الباحة للاستثمار والتنمية

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية تاسي تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بقيادة الباحة للاستثمار والتنمية ، إذ تراجع المؤشر بنسبة 0.6% ليصل إلى 10654 نقطة، وبتداولات بلغت 4.442 مليار ريال.

وأظهرت بيانات تداول السعودية، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 144.506 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.961 تريليون ريال.

تراجع الباحة للاستثمار والتنمية

انخفضت أسهم 146 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 71 من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، التطويرية الغذائية، وسدكو كابيتال ريت، وبن داود، ودار الأركان، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة للاستثمار والتنمية ، وأميانتيت، وأسمنت حائل، ووقت اللياقة، والحمادي الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 1.8% عند 23837 نقطة، وبتداولات بلغت، 22.027 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.435 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.543 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 23، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.