أسواق عربية

الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة مع ارتفاع التضخم في أمريكا

تصدر سهم "البلاد" الارتفاعات بنسبة 5.79%
أيمن عزام 5:15 م, الخميس, 13 يناير 22 5:15 م, الخميس, 13 يناير 22

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أنهت سوق الأسهم السعودية “تاسي” تعاملات اليوم الخميس على مكاسب مع ارتفاع التضخم في أمريكا، واستقر المؤشر فوق مستوى 12 ألف نقطة، ويسجل أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2006 أي منذ أكثر من 15 عاما.

واستقر المؤشر في نهاية الجلسة عند مستوى 12079 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.02%.

وبلغت قيمة التداولات نحو 7.7 مليار ريال، بعد تداول نحو 198 مليون سهم.

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ارتفاع التضخم في أمريكا

وفي تعليقه على مواصلة سوق الأسهم السعودية مكاسبها قال لؤي بطاينة، محلل أسواق مالية،  إن هذا يعود إلى 3 أسباب، الأول هو ارتفاع معدلات التضخم في أميركا، والذي يعزز رفع أسعار الفائدة، ما سيحافظ على أداء قوي للبنوك في السعودية.

وأشار بطاينة، إلى أن السبب الثاني مواصلة الإنفاق الحكومي في السعودية، وهذا سينعكس على أداء الشركات والبنوك في السعودية التي ستستفيد من هذا الإنفاق.

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وأوضح بطاينة أن السبب الثالث هو اعتماد الأفراد والأعمال على وسائل الدفع الرقمية، مما يخفض النفقات التشغيلية للبنوك، ما سيؤثر بالإيجاب على الأداء ليس في السعودية فقط ولكن في كل دول المنطقة.

وسجل 123 سهما ارتفاعا بينما انخفض 66 سهما، من أصل 210 أسهم متداولة في السوق السعودية.

وتصدر سهم “البلاد” الارتفاعات بنسبة 5.79%، ثم بنك الرياض بنسبة 5.4%، وأسواق المزرعة 4.7%.

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في المقابل، جاء سهم التعاونية بصدارة الأسهم المنخفضة بنسبة 3.4%، ثم زجاج 2.35%، وبحر العرب 2.3%.

وعلى صعيد التداولات، تصدر سهم الراجحي السيولة بقيمة 558.6 مليون ريال، فيما تصدر إعمار الكميات بمقدار 13.2 مليون سهم.

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بقلم أيمن عزام

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