الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة التعاونية للتأمين

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر أيام الأسبوع اليوم الخميس مرتفعا بقيادة التعاونية للتأمين ، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – عند 11,014.95 نقطة، صاعدا بنسبة 0.01% بما يعادل 0.82 نقطة.

وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 174.9 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات ريال سعودي، تمت من خلال 373.4 ألف صفقة.

صعود سهم التعاونية للتأمين

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم التعاونية للتأمين ، الخليج للتدريب، الصناعات الكهربائية، الدواء، مجموعة صافولا هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات عناية، الشرقية للتنمية، الصقر للتأمين، أسمنت ينبع، أسمنت القصيم هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.36% و 4.36% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 137.07 نقطة مسجلا 21,415.33 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 52.3 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 1.8 مليون سهم، تمت من خلال 3,172 صفقة. أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 113 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 100 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 28 شركة، وانخفاضا لأسهم 25 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.