الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «الوطنية للرعاية الطبية»

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الخميس مرتفعًا 45.60 نقطة، بنسبة 0.41% ليقفل عند مستوى 11118.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

صعود سهم الوطنية للرعاية الطبية

وكانت أسهم شركات: الوطنية للرعاية الطبية، وسلامة للتأمين التعاوني، وسينومي ريتيل، وكيان السعودية، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: رتال، وأملاك، وأمريكانا، ومرافق، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و4.61%.

وتصدر سهم الوطنية للرعاية الطبية قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 5.7% إلى 98.3 ريال.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، ولوبريف، وسابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 224.72 نقطة ليقفل عند مستوى 20895.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 الآف سهم.