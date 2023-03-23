الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركات الكثيري

شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس بقيادة شركات الكثيري، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – جلسة اليوم على صعود بنحو 95.88 نقطة ليصل إلى مستوى 10,446.39 نقطة، وتمكن المؤشر من تحقيق أرباح أسبوعية بواقع 513.51 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 128.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.4 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 312.2 صفقة.

صعود شركات الكثيري

وفيما يتعلق بحركة تداول أسهم الشركات السعودية، فكانت أسهم شركات الكثيري، رعاية، بوبا العربية، الخدمات الأرضية، بن داود هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم الصقر للتأمين، الدوائية، تهامة، سلامة هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات, لتتراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.94% و 10.00%خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية – نمو حد أعلى – تعاملات اليوم على تراجع بنحو 37.60 نقطة ليستقر عند مستوى 19,056.84 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 14.8 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 370.7 ألف سهم، تمت من خلال 1,403 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية، شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 110 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 105 شركة، وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية – نمو حد أعلى – ارتفاعا بأسهم 11 شركة، وانخفاضا لأسهم 24 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة