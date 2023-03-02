الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة مصرف الراجحي

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.8 % في ختام تعاملات الخميس إلى 10.277 نقطة،ليواصل الصعود للجلسة الثالثة،وصعد المؤشر مع تسجيل جميع القطاعات تقريبا مكاسب، إذ زاد سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.2%،وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.5%،وصعد سهم عملاقة النفط أرامكو 0.6%.

أداء الأسهم السعودية الخميس

ووافقت «أرامكو» على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة لتقنيات نقل الحركة،تعتزم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات و«جيلي» الصينية تأسيسها.

كما صعد سهم شركة أكوا باور 1.6%، بعد أن أعلنت عن زيادة تزيد على المثلين في أرباحها السنوية إلى 1.54 مليار ريال (410.36 مليون دولار).

وزادت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) أيضا 1.3%،بعد إبرام اتفاق قيمته نحو 1.53 مليار ريال (407.70 مليون دولار) مع برنامج شريك لدعم قطاع نقل الغاز.

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الخميس،مدعومة بصعود أسعار النفط ،وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام،وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج،اليوم الخميس. وزاد خام برنت 0.65%، بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى 84.86 دولار للبرميل.

وسجل الخام قفزة مدعوما بنمو النشاط التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة أمس الأربعاء، مما يعزز دلالات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.