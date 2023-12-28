الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركة مهارة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة شركة مهارة ، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.4%، ليصل إلى 11931 نقطة، وبتداولات بلغت، 7.197 مليار ريال.

ووفقا لبيانات، تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 244.135 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.257 تريليون ريال.

صعود شركة مهارة

ارتفعت أسهم 123 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة مهارة ، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض،والمعذر ريت، الأكثر انخفاضا.

وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 24223 نقطة، وبتداولات بلغت 29.701 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم 47.653 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 37 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 21، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.