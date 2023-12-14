الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركة «البلاد»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 11542 نقطة، وبتداولات بلغت 8.245 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 308.514 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.033 تريليون ريال.

صعود شركة البلاد

ارتفعت أسهم 114 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 95، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البلاد، وساكو، ومرنة، والنايفات، والعمران، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات، عناية، وبوبا العربية، والآمار، وأسمنت المدينة، ومجموعة تداول، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 1.3%، عند 23420 نقطة، وبتداولات بلغت 19.776 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.445 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.191 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.