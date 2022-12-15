الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «نماء للكيماويات»

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.41% رابحًا 42.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% خاسرًا 115.02 نقطة ليغلق عند مستوى 18526.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.7 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وصعد 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.05%، أعقبه قطاع المرفق العامة بنسبة 3.73%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.82%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والاستثمار والتمويل بنسبة 2.47%، 2.44%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والإعلام والترفيه، والأدوية، والبنوك بنسبة 0.94%، 0.7%، 0.44%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 152 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “نماء للكيماويات” بنسبة 8.69%، ثم سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 7.46%، ثم سهم “علم” بنسبة 5.89%، وتراجع 53 سهمًا على رأسها سهم “الحمادي” بنسبة 4.86%، ثم سهم “البلاد” بنسبة 4.78%، ثم سهم “الإنماء طوكيو” بنسبة 3.61%، فيما تصدر سهم “أرامكو السعودية” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

زاد المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.01% رابحًا 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1854.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 653.2 ألف سهم بقيمة 142.5 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.22%، وصعد سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 2%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 0.16% بضغوط هبوط سهم بنك السلام بنسبة 1%، وهبط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.52%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.93% خاسرًا 103.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10976.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 136 مليون سهم بقيمة 700.3 مليون ريال عبر تنفيذ 17150 صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية، والنقل، والتأمين بنسبة 1%، 0.52%، 0.29%، على التوالي.