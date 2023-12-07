الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «التطويرية الغذائية»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة التطويرية الغذائية ، إذا ارتفع المؤشر بنسبة 0.5%، عند 11225 نقطة، وبتداولات بلغت 6.106 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 242.801 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.021 تريليون ريال.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، ميزانية السعودية للعام المالي الجديد 2024، فيما تضمنت الميزانية: إيرادات بـ 1.172 تريليون ريال، ومصروفات بـ 1.251 تريليون ريال، فيما يقدر العجز بـ 79 مليار ريال.

صعود سهم التطويرية الغذائية

ارتفعت أسهم 107 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والعمران، ونادك، ووقت اللياقة، وأكوا باور، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وطيبة، ومجموعة صافولا، وأنابيب، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا.

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 1.7% عند 23949 نقطة، وبتداولات بلغت 27.761 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.686 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.222 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 78 شركة مدرجة في السوق الموازية.