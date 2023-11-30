الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركة مهارة للموارد البشرية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة شركة مهارة للموارد البشرية ، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.7%، عند 11177 نقطة، وبتداولات بلغت 7.409 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة في آخر يوم بشهر نوفمبر الحالى، نحو 295.674 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.059 تريليون ريال.

صعود سهم مهارة للموارد البشرية

ارتفعت أسهم 124 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 91، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مهارة للموارد البشرية ، وتكافل الراجحي، والصناعات الكهربائية، ونسيج، وجي آي جي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية، الأكثر انخفاضا.

نمو – السوق الموازية

وأغلق مؤشر السوق الموازية نمو، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 25235 نقطة، وبتداولات بلغت 40.231 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.188 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.493 نقطة.

وارتفعت أسهم 22 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 77 شركة مدرجة في السوق الموازية.