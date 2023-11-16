الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركة الباحة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بقيادة شركة الباحة ، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام للأسهم السعودية (تاسي) بنحو 59.08 نقطة في ختام الجلسة، عند مستوى 11,081.97نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 1 أكتوبر، واستطاع “تاسي” تحقيق أرباح أسبوعية بنحو 247 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 247.2 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 6.5 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 430.5 ألف صفقة.

صعود شركة الباحة

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات الباحة ، مدينة المعرفة، طيبة، جبل عمر، عذيب للاتصالات هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات صناعة الورق، أبو معطي، الكثيري، كهرباء السعودية، أسيج هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 1.78% و 7.69% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو حد أعلى)، تعاملات اليوم، على صعود بحوالي 476.55 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,605.93 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 19.9 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 1.8 مليون سهم، تمت من خلال 2,731 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية ، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 142 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 172 شركة. وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية، ارتفاعا بأسهم 31 شركة، وانخفاضا لأسهم 20 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة.