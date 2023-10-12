الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «الزامل للصناعة»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة الزامل للصناعة، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10586 نقطة، وبتداولات بلغت 6.474 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 284.438 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.954 تريليون ريال.

صعود الزامل للصناعة

ارتفعت أسهم 150 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 63، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الزامل للصناعة ، والغاز، واتحاد الخليج الأهلية، والبابطين، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ثمار، والباحة، والأندلس، وهرفي للأغذية، ودار الأركان، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.4%، عند مستوى 22132 نقطة، وبتداولات بلغت 15.972 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 723.240 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.899 مليار ريال

وارتفعت أسهم 22 شركة بنهاية تعاملات اليوم، وانخفضت مثلها، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.