الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة الدواء للخدمات الطبية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي بقيادة شركة الدواء للخدمات الطبية ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.29%، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع ليصل إلى 11154 نقطة، وبتداولات بلغت 7.381 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 233.771 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.072 تريليون ريال.

صعود الدواء للخدمات الطبية

ارتفعت أسهم 91 شركة في السوق الرئيسية، بينما انخفضت 131، من بين 229 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، الدواء للخدمات الطبية ، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين، الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع و الانخفاض بين 7.55% و 9.02%.

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 1.3%، ليصل إلى 22808 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 34.340 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.506 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.312 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة، بينما انخفضت 11، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.