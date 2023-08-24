الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة صدر للخدمات اللوجستية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تداولات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة صدر للخدمات اللوجستية، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، ليصل إلى 11405 نقاط، وبتداولات بلغت 5.026 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة 227.283 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.394 تريليون ريال.

صدر للخدمات اللوجستية

ارتفعت أسهم 105 شركات، في السوق الرئيسية، بينما انخفضت 99، من بين 228 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، صدر للخدمات اللوجستية ، والكثيري، وذيب، والبابطين، وأبو معطي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم سلامة، والباحة، ومهارة، وسينومي ريتيل، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضا.

وترواحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.29% و 6.00%.

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” اليوم على ارتفاع بنسبة 0.1%، ليصل إلى 23646 نقطة، وبتداولات بلغت 83.922 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.6 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.681 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 31 شركة، بينما انخفضت 18، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.