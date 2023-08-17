الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة الباحة للاستثمار والتنمية  

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” بنهاية تداولات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بقيادة الباحة للاستثمار والتنمية ، إذ صعد المؤشر بنسبة 0.5%، ليصل إلى 11451 نقطة، وبتداولات بلغت 6.342 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول” بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 232.388 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.387 تريليون ريال.

صعود أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية

ارتفعت أسهم 72 شركة، فيما انخفضت 146، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة الباحة، وصناعة الورق، وأنابيب السعودية، والمواساة، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم أمريكانا، وثمار، وسيكو السعودية ريت، ومشاركة ريت، والغاز الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.25% و 4.59%.

وأغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على انخفاض بنسبة 0.48%، ليصل إلى 23201 نقطة، وبتداولات بلغت 19.648 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.871 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.269 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما انخفضت 33 من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.