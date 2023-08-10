الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة شركة المراعي

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تداولات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بقيادة شركة المراعي ، إذ صعد المؤشر بنسبة 1.2%، ليصل إلى 11424 نقطة، وبتداولات بلغت 6.238 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة 215.987 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.054 تريليون ريال.

صعود أسهم شركة المراعي

ارتفعت أسهم 133 شركة، بينما انخفضت 76، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركة المراعي ، والعربية، والصناعات الكهربائية، وتوبي، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم الباحة، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وميدغلف للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضا.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.21% و 5.88%.

أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، ليصل إلى 23580 نقطة، وبتداولات بلغت 45.325 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.552 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.323 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت مثلها، من بين 64 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وارتفع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 1.2%، عند سعر التسوية 1483، بينما انخفض مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.1% عند 939.31 نقطة.