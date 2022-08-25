الأسهم السعودية تغلق الخميس مرتفعة بصدارة سهم "الغاز"

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.19% رابحًا 147.97 نقطة ليغلق عند مستوى 12591.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% خاسرًا 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 21631.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

الأسهم السعودية تصعد الخميس

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.95%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 5.11%، يليه قطاعي المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.25%، 2.24%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، ثم قطاعات النقل، والبنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، 1.17%، 1.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي تجزئة الأغذية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.66%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 166 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الغاز” بنسبة 9.93%، ثم سهم “طباعة وتغليف” بنسبة 9.31%، ثم سهم “باعظيم” بنسبة 7%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم “البحر الأحمر” بنسبة 9.30%، ثم سهم “ريدان” بنسبة 4.32%، ثم سهم “سلامة” بنسبة 2.07%، فيما تصدر سهم “سابك للمغذيات الزراعية” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 551 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرًا 21.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7785.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسرًا 35.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8705.91 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحًا 10.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5863.16 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6128.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206.1 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.5%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعي الصناعة، والاتصالات بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي، فميا ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والتأمين، والعقار، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والطاقة بنسبة 1.4%، 0.82%، 0.32%، 0.21%، 0.18%، 0.1%، على التوالي.