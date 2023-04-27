الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة

تراجع سوق الأسهم السعودية “تداول” في ختام تعاملات الخميس بقيادة سهم “أنعام الدولية القابضة” ، ليعاود خسائره بعد ارتفاعات استمرت لـ6 جلسات على التوالي ، في ظل تراجع 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” متراجعاً بنسبة 0.32%، بخسارة بلغت 36.03 نقطة، انخفض بها إلى مستوى 11.271.19 نقطة.

وانخفضت قيم التداول إلى 6.32 مليار ريال مقارنة بـ6.88 مليار ريال، وتراجعت كميات التداول إلى 208.17 مليون سهم مقابل 245.94مليون سهم.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، أبرزها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.95%، كما انخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 0.75%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.05%.

تراجع أنعام الدولية القابضة

وفي المقابل ارتفع أداء 7 قطاعات ، تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%.

وفيما يخص أداء الأسهم، شملت المكاسب 96 سهماً، بصدارة “سلامة للتأمين التعاوني” الذي أغلق 9.17%

وتصدر سهم أنعام الدولية القابضة قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة تراجع بلغت 5.18%.

وسجل سهم “الراجحي” أعلى قيمة تداول بنحو 437.74 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “الكثيري” 13.31 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبياً، بنهاية جلسة اليوم الخميس، ليغلق المؤشر متراجعاً 0.02%، بخسائر بلغت 3.84 نقطة، هبطت به إلى مستوى 21,322.08 نقطة.

وتصدر سهم “الرعاية المستقبلية” خسائر السوق الموازي، بعد هبوطه 7.84%، فيما سجل سهم “القمم” أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 6.63%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء، مرتفعاً 0.37%، بمكاسب بلغت 42.11 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11.307.22 نقطة.