الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة وفي الصدارة 3 قطاعات كبرى

أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس باللون الأحمر، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، مع استمرار تدني السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً بنسبة 0.25%، بخسائر بلغت 29.55 نقطة، هبط بها إلى 11,834.26 نقطة

وتراجعت قيم التداول إلى 5.38 مليار ريال من خلال 126.52 مليون سهم، مقابل 5.57 مليار ريال، بتداولات بلغت 131.75 مليون سهم، بالجلسة السابقة.

سوق الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة

وجاء إغلاق 6 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع الطاقة الذي هبط 0.9%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.23%، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.22%.

وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، بصدارة قطاع الأدوية الذي سجل ارتفاعاً نسبته 1.49%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.39%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.01%.

وشملت الخسائر 71 سهماً تصدرها “السعودي الفرنسي”، بنسبة تراجع 2.57%، وجاء إغلاق 126 سهماً، بصدارة “صادرات” بعد صعوده 5.32%.

وسجل “الراجحي” أعلى قيمة تداول بـ597.2 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “بترو رابغ” بكمية تداول بلغت 10.09 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.44%، بما يعادل 90.32 نقطة، ليهبط إلى مستوى 20,438.36 نقطة.

وتصدر سهم “أمواج الدولية” الخسائر بتراجع نسبته 6.86%، وكانت أعلى المكاسب لسهم الوطنية للبناء والتسويق بارتفاع نسبته 7.92%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء بتراجع نسبته 1.09%، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات.