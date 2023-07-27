الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة وصعود البابطين للطاقة والاتصالات

تراجعت سوق الأسهم السعودية “تداول”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، لتعاود خسائرها بعد 5 جلسات من الارتفاع، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، بينما صعد سهم البابطين للطاقة والاتصالات .

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعا 0.49%، بخسائر بلغت 58.41 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,847.72نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 6.48 مليار ريال، مقابل 6.59 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 234.06 مليون سهم، مقارنة بـ 251.32 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

صعود البابطين للطاقة والاتصالات

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.73%، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.86% وسجل قطاع الطاقة تراجعا نسبته 0.3%.

واقتصرت المكاسب على 6 قطاعات، تصدر قطاع إنتاج الأغذية بارتفاع نسبته 1.19%، وأغلق قطاع المواد لأساسية مرتفعا 0.31%، ليخالف أداء القطاعات الكبرى.

وشملت الخسائر 123 سهما، بصدارة سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” الذي هبط 7.09%، وتلاه مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية والمعمر لأنظمة المعلومات والمواساة للخدمات الطبية.

وجاء إغلاق 88 سهما باللون الأخضر، تصدرها سهم البابطين للطاقة والاتصالات بارتفاع نسبته 4.98%.، وتلاه المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وولاء للتأمين التعاوني والمراعي والوطنية للتأمين.

وسيطر سهم “أرامكو السعودية” على نشاط الأسهم على كافة المستويات، بكمية تداول بلغت 25.15 مليون سهم، بلغت قيمتها 814.78 مليون ريال.

وعلى صعيد أداء السوق الموازية، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.28%، بما يعادل 70.09 نقطة، هبطت به إلى مستوى 24,519.5 نقطة.

وتصدر سهم “غاز” خسائر السوق الموازي بنسبة تراجع بلغت 5.08%، وكانت أعلى المكاسب لسهم “فش فاش” الذي صعد 9.37%.

وأنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء مرتفعاَ 0.2%، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي؛ بدعم قطاعي المواد الأساسية والطاقة.