الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة وصعود «أرامكو»

تراجعت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.13% لينخفض المؤشر تاسي 14.48 نقطة ويتداول عند مستوى 10906.15 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية حوالي 4,928 مليار ريال، وسجلت الكمية المتداولة 170,9 مليون سهم، وبلغت القيمة السوقية 10,12 مليون ريال سعودي.

صعود شركة أرامكو

وتراجع مؤشر البورصة بضغط هبوط قطاعي المواد الأساسية والاستثمار والتمويل 0.7%، و0.52% على الترتيب، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.64%.

وصعد سهم شركة أرامكو بنسبة 0.46% ليتداول عند سعر 32.65 ريال، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.13%، ليتداول عند سعر 75.9 ريال.

وتركزت سيولة السوق اليوم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقيمة تداولات بلغت 432,35 مليون ريال، تلاه سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بتداولات بلغت 275,32 مليون ريال، ثم سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت 221,62 مليون ريال.

وتصدر سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 9.98%.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة ثمار التنمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.35% في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 94 شركة، بينما تراجعت أسهم 114 شركة في حين لا زالت أسهم 16 شركة مستقرة.