الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة وصعود «الاتحاد»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.79% خاسرًا 91.10 نقطة ليغلق عند مستوى 11439.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.84% رابحًا 161.86 نقطة ليغلق عند مستوى 19527.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.9 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

الأسهم السعودية تتراجع الخميس

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاعات الخدمات التجارية والمهنية، والتطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، 0.65%، 0.6%، على التوالي.

وقفز 116 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الاتحاد” بنسبة 10% ثم سهم “سلامة” بنسبة 9.07%، ثم سهم “اللجين” بنسبة 8.18%، وتراجع 88 سهمًا على رأسها سهم “ملكية ريت” بنسبة 3.69%، ثم سهم “المواساة” بنسبة 3.48%، ثم سهم “أسمنت القصيم” بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطا بحسب القيمة وبلغ 480 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.02% خاسرًا 0.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 501.7 ألف دينار بحريني.

وتراجع فى بورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة 39.77% بضغوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.9%، ثم قطاع المال بانخفاض 12.74% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 6.38%، 1.23%، 0.5%، على التوالي، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.27%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 50.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.1%..