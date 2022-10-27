الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة وصعود «مجموعة بنان»

شهد مؤشر الأسهم السعودية، السوق المالية السعودية، تراجعا بختام تعاملات يوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، وانخفض المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية في نهاية الجلسة بنحو 89.27 نقطة، ليصل مستوى 11,709.50 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 187.3 مليون سهم وبقيمة تقدر بـ6.9 مليار ريال سعودي، تمت من خلال ما يقرب من 318.1 ألف صفقة تداول.

وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية، كانت أسهم شركات مجموعة بنان، المركز الكندي الطبي، أقاسيم، تدوير، طبية هي الأكثر ارتفاعا, بينما كانت أسهم شركات ابيكو، غاز، نسيج للتقنية، الدولية، الحاسوب هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.28% و10.00% خلال تداول الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم مرتفعا بنحو 134.84 نقطة ليستقر عند مستوى 19,849.59 نقطة، وبلغ حجم التداول نحو 14.4 مليون ريال سعودي، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 324.6 ألف سهم من خلال 1,444 صفقة تداول.