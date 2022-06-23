الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «رعاية»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 11310.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 78.67 نقطة ليغلق عند مستوى 20728.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.6 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال.

الأسهم السعودية تتراجع الخميس

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 5.64%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه، والمواد الأساسية بنسبة 0.59%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.7%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وقفز 121 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الأسماك” بنسبة 10%، ثم سهم “تهامة” بنسبة 9.95%، ثم سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة 9.83%، وتراجع 85 سهمًا على رأسها سهم “رعاية” بنسبة 6.34%، ثم سهم “الدوائية” بنسبة 5.64%، ثم سهم “أم آي أس” بنسبة 5.33%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 468.7 مليون ريال سعودي.