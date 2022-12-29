الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «العربي»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% خاسرًا 6.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10478.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.13% رابحًا 217.55 نقطة ليغلق عند مستوى 19417.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 115 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وهبطت 8 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3% أعقبه قطاع التأمين بـ 1.04% يليه قطاع الإعلام والترفيه بنحو 0.94%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل 0.74% ثم قطاع البنوك 0.49% ثم قطاعي الأدوية، والطاقة بنسبة 0.37%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بحوالى 1.2%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.67%.

وقفز 108 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “تنمية” بنسبة 5.13%، ثم سهم “الصقر للتأمين” بنسبة 4.78%، ثم سهم “مسك” بنسبة 4.43%، وتراجع 95 سهمًا على رأسها سهم “العربي” بنسبة 3.61%، ثم سهم “الرياض” بنسبة 3.05%، ثم سهم “بوبا العربية” بنسبة 2.71%، فيما تصدر سهم “لوبريف” قائمة الأكثر نشاطا بحسب القيمة وبلغ 432.8 مليون سعودي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.83% رابحًا 15.64 نقطة ليغلق عند 1895.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 861.2 ألف سهم بقيمة 543.8 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 183.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 69.37% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.23%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 8.05% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.29%، فيما تراجع سهما مجموعة “جي أف إتش” المالية، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.61%، 1.11%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.06% خاسرًا 114.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10681.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.2 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9336 صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.53%، يليه قطاعا العقارات، والنقل بنسبة 0.89%، 0.85%، على التوالي، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.71%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.1% فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 1.03%.