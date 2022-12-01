الأسهم السعودية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «ساب»

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.68% خاسرًا 74.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10822.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.59% خاسرًا 497.85 نقطة ليغلق عند مستوى 18747.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 123.2 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية

وهبطت 10 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.64% أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.46%، يليه قطاعي الإعلام والترفيه، والاتصالات بنسبة 1.39%، 1.37%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، 1.24%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.42%.

وقفز 148 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “مجموعة فتيحي” بنسبة 6.12%، ثم سهم “صناعة الورق” بنسبة 5.73%، ثم سهم “سبكيم العالمية” بنسبة 5.72%، وتراجع 55 سهمًا على رأسها سهم “ساب” بنسبة 4.98%، ثم سهم “الوطنية للتعليم” بنسبة 4.64%، ثم سهم “العربي” بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطا بحسب القيمة وبلغ 536.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرًا 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7566.53 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسرًا 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8461.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% رابحًا 14.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5696.17 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 5.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5824.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177.1 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7890 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة، والتأمين، والمواد الأساسية، والاتصالات، والخدمات المالية بنسبة 1.7%، 1.26%، 0.64%، 0.61%، 0.37%، على التوالي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.02% خاسرًا 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 270.3 ألف دينار بحريني.

وهبط فى بورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 7.6% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.56%، ونزل سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.76%، 0.41%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 1.46% مدفوعًا بصعود أسهم بنك السلام، مجموعة البركة، بنك البحرين الوطني، بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.04%، 0.93%، 0.33%، 0.04%، على التوالي.